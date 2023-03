Vereador Paulista cobra sinalização de trânsito na pista de acesso ao Cristo

Poços de Caldas, MG – Diante das inúmeras reivindicações acerca da via que dá acesso ao Cristo Redentor, o vereador Wellington Paulista (União Brasil) apresentou um Requerimento questionando o Executivo sobre as melhorias na sinalização de trânsito do local. O parlamentar alega que as intervenções na pista são necessárias devido ao movimento constante, tanto de pedestres, como também de veículos.

Paulista ressalta que muitas pessoas frequentam o Cristo Redentor, muitas delas, inclusive, se deslocando até o ponto turístico de bicicleta ou até mesmo caminhando. “O local já possuía muito movimento e isso tem crescido nos últimos tempos, com as atrações que vêm sendo disponibilizadas. Temos recebido várias demandas relativas ao trânsito, sobre a necessidade de melhorias, o que trará segurança à população”, comenta.

Segundo o legislador, o objetivo principal do Requerimento é saber se a Prefeitura tem algum projeto ou estudo para a realização das melhorais. “A preocupação com acidentes e com outras situações perigosas motivou esse pedido de informações. Queremos saber também se existe a possibilidade de construção de uma via auxiliar para pedestres e ciclistas, que praticam atividades esportivas diariamente. Sabemos que uma sinalização eficiente informa e orienta os usuários das vias, garantindo um trânsito organizado e com respeito por todas as partes. O que observamos é o excesso de velocidade com que os carros descem a serra, sendo um dos motivos da necessidade de sinalização”, finaliza.