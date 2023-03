Patrocinense vence Democrata SL por 2 a 0 e assume liderança do “Torneio da Morte”

Patrocínio, MG – Em jogo válido pela primeira rodada da Repescagem do Campeonato Mineiro (T0orneio da Morte), o Patrocinense venceu o Democrata SL por 2 a 0, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, neste domingo (12). Com gols de Neto Costa, de cabeça, no primeiro tempo, e Gleisinho, na segunda etapa, o time do Alto Paranaíba conquistou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Patrocinense assume a liderança da Repescagem, com três pontos, enquanto o Democrata SL é o lanterna, sem pontos. A Caldense ainda não jogou na competição, que vale a salvação do rebaixamento.

As duas equipes terão desafios diferentes na próxima rodada. O Democrata SL enfrentará a Caldense no sábado, dia 18 de março, às 18h, na Arena do Jacaré. Já o Patrocinense visitará a Caldense no Ronaldão, na quarta-feira, dia 22 de março, às 20h.