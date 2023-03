Homem fica gravemente ferido ao perder controle de caminhão na BR 146 Km 415

Guaxupé, MG – Hoje, dia 13 de março de 2023, um sinistro de trânsito com vítima grave foi registrado na Rodovia BR 146, no km 415, na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 12h20min, quando o senhor J.R.P., de 66 anos, conduzia um Caminhão M.Benz L 1313, de cor azul, no sentido crescente – São Pedro da União com destino a Cambuí.

Segundo informações da equipe que atendeu a ocorrência, ao realizar uma curva a esquerda, o condutor perdeu o controle direcional do veículo, saiu da pista e chocou-se contra um barranco, ocasionando o sinistro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o condutor, que foi levado ao pronto socorro local, onde permanece em observação.

A perícia técnica foi acionada para realizar seus trabalhos posteriormente e o veículo, que possui seguro opcional, será removido do local. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado que não havia consumido álcool.

A equipe responsável pelo atendimento da ocorrência foi composta pelo VP Rv 30515, pelo Sgt Rezende e pelo Sd Santos. Infelizmente, acidentes de trânsito como esse são comuns em nossas estradas e reforçam a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito para evitar tais situações.