Edital seleciona entidades para parceria em eventos esportivos

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura publicou um edital de chamamento público para a seleção de propostas de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (entidades e associações beneficentes) interessadas em oferecer apoio e patrocínio em eventos esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes.

A publicação, disponível no Diário Oficial do Município, menciona o 1° Troféu Destaque Esportivo Antonio Carlos Pereira, que vai ser realizado no dia 28 de abril. O patrocinador poderá colaborar na execução de determinados projetos ou eventos visando associar sua imagem e marca e obter contrapartida.

O patrocínio será ofertado em cota única relacionado aos seguintes materiais e serviços: 1) Contratação de serviço de empresa especializada em fornecimento de coquetel open food (salgado diversos e bebidas em geral) para 150 (cento e cinquenta) pessoas.; 2) Serviço de floricultura para ornamentação do local do evento, inclusos tapetes, flores e demais artigos pertinentes ao evento; 3) Serviço de limpeza no local, após o evento; 4) Fornecimento de banners, backdrop (2,90 m x 1,90 m), telão (3 m x 3 m) para fotos e entrevistas do evento; 5) Fornecimento de placas de identificação para as respectivas mesas do evento; 6) Serviço de recepção, contendo nome dos premiados e das autoridades presentes, nas respectivas mesas do evento.

Mais informações sobre o patrocínio podem ser obtidas acessando o edital completo ou pelo telefone 3697-2081.

Troféu Destaque Esportivo Antonio Carlos Pereira

O 1° Troféu Destaque Esportivo Antonio Carlos Pereira é um evento que vai homenagear atletas e dirigentes que foram destaque no esporte no ano de 2022 em diversas modalidades. Personalidade de Poços de Caldas, Antonio Carlos Pereira foi comentarista esportivo, vereador e secretário de Esportes.