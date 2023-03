No primeiro mês de governo do presidente Lula, a criação de empregos no Brasil sofreu uma forte queda, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na quinta-feira, dia 9. Em janeiro de 2023, foram criados apenas 83 mil empregos formais, uma redução de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram criados 167 mil postos de trabalho.

Essa queda na criação de empregos pode ser atribuída a diversos fatores, como a incerteza econômica causada pela mudança de governo, a falta de investimentos e a retomada lenta da atividade econômica. Além disso, os dados revelam que houve um aumento de 6% no número de trabalhadores demitidos em relação a janeiro de 2022, o que pode ser um reflexo da instabilidade política e econômica do país.

Embora as admissões tenham crescido em 1%, o número é cinco pontos percentuais menor do que o de demissões, o que demonstra um desequilíbrio no mercado de trabalho. Essa situação pode afetar negativamente não apenas a economia, mas também a qualidade de vida dos brasileiros, já que a falta de empregos pode gerar desemprego e instabilidade financeira.

É importante lembrar que o PT assumiu o governo com o país em um cenário de crescimento econômico de cerca de 3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. No entanto, os dados atuais revelam que o cenário é outro e que o governo precisará adotar medidas para impulsionar a economia e a geração de empregos. O partido do governo não pode alegar que isto é herança do governo anterior.