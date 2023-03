A pesquisa International Women’s Day, realizada pelo Ipsos em 31 países, revelou dados interessantes sobre a percepção dos brasileiros em relação à igualdade de gênero. Enquanto 45% dos entrevistados brasileiros acreditam que as mulheres já foram longe demais na busca pela igualdade, 70% concordam que é preciso uma aliança com os homens para alcançar esse objetivo.

O Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de países cujos entrevistados acreditam que está sendo exigido demais do público masculino na luta pela equidade entre os sexos. No entanto, 75% dos brasileiros entrevistados acreditam que existem ações que podem ser tomadas para alcançar esse objetivo, um percentual acima da média global, que é de 62%.

Outros dados relevantes mostram que no Brasil, 34% das pessoas falam sobre igualdade de gênero com a família e amigos, acima da média global de 32%. Além disso, 21% dos entrevistados brasileiros relataram ter se manifestado quando um amigo ou membro da família fez um comentário sexista, enquanto 21% discutiram sobre igualdade de gênero no ambiente de trabalho.

Esses dados mostram que, embora ainda haja uma parcela significativa de brasileiros que acredita que as mulheres já alcançaram demais na busca pela igualdade de gênero, a maioria concorda que a luta por equidade depende de uma aliança entre homens e mulheres. Mas parece que esta “luta” está longe ainda de ter um final feliz.