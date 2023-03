A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgou, nesta semana, uma série de propostas e medidas para regulamentar as plataformas digitais no Brasil, em um documento chamado de “Carta de Brasília”. O objetivo do documentos é combater a proliferação de desinformação na internet e práticas anticompetitivas nas redes sociais.

O presidente da Abert, Flávio Lara Resende, destacou a necessidade de regras mais simétricas para empresas de tecnologia e plataformas digitais, além da responsabilização das grandes companhias em relação à desinformação que circula em suas respectivas plataformas, bem como sobre os conteúdos publicitários.

Para Resende, a presença de mentiras, ofensas e ódio nas plataformas é uma consequência da falta de supervisão das atividades das companhias digitais. Por isso, é necessário responsabilizá-las pela divulgação de conteúdo disponibilizado na internet, principalmente quando se verificar a veiculação de notícias falsas ou informações direcionadas e impulsionadas eletronicamente com fins lucrativos.

O documento elaborado pela Abert reflete bem o problema atual. Veículos tradicionais têm enfrentado grandes desafios em relação a produção de conteúdo. A responsabilidade das plataformas devem ser as mesmas das mídias tradicionais.