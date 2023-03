Segundo dados divulgados pelo IBGE na sexta-feira, 17, a taxa de desemprego no Brasil subiu depois de dez recuos consecutivos. A média foi de 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022 para 8,4% no trimestre terminado em janeiro deste ano. No entanto, em comparação com o mesmo período de 2022, houve uma significativa redução na taxa de desemprego, que estava em 11,3%.

Apesar do aumento recente na taxa de desemprego, o IBGE considera o resultado estável. Isso se deve em grande parte à redução da procura por trabalho nos meses de novembro e dezembro de 2022, o que pode ter afetado os números de janeiro deste ano. Ainda assim, a situação é preocupante, pois o aumento na taxa de desemprego pode indicar um enfraquecimento da economia brasileira.

Em resumo, embora a taxa de desemprego no Brasil tenha subido recentemente, é importante considerar que houve uma significativa redução em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, é preciso estar atento aos indicadores econômicos e às tendências no mercado de trabalho para avaliar o impacto da taxa de desemprego na economia brasileira e tomar medidas para combater o desemprego e promover o crescimento.