Polícia Militar prende traficante de drogas em operação no bairro São José

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (18) , a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da equipe tática móvel, realizou uma operação de busca e cerco a suspeitos de narcotráfico no bairro São José, mais precisamente na Avenida Fosco Pardini. A ação policial foi desencadeada após denúncias recebidas pelo 181 (Disque Denúncia Unificado), indicando que criminosos estariam utilizando uma casa abandonada na região, em razão da falta de iluminação e do terreno acidentado, para vender drogas a usuários que passam pelo local.

Devido às dificuldades impostas pelo terreno e pela vegetação, a equipe policial cuidou de manter vigilância e de incursionar por outras vias, afim de evitar serem notados imediatamente. Durante a ação, um suspeito tentou fugir, mas foi perseguido, abordado e identificado como F. P. C, de 18 anos.

Durante a revista, foram encontrados com o suspeito 6 tabletes de maconha, 4 buchas prontas para venda, 8 pedras de crack e R$ 130,00 reais. Ao ser questionado sobre os materiais que detinha, o suspeito afirmou que estava no local desde as 18 horas e que os preços das drogas eram de R$ 70,00 por tablete, R$ 5,00 por bucha e R$ 10,00 por pedra.

Diante dos fatos, F. P. C foi preso em flagrante delito e conduzido ao plantão policial para demais investigações. Essa ação é um exemplo da atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, um crime que traz sérias consequências para a sociedade, tais como a violência, a criminalidade e o aumento do consumo de drogas, que pode levar à dependência química e a outros problemas de saúde. É importante destacar a importância das denúncias anônimas por meio do Disque Denúncia Unificado (181), que contribuem para o sucesso das ações policiais e para a segurança de todos.