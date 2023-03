SEDET debate soluções para ajudar donos e funcionários de trailers de lanche

Poços de Caldas, MG – Nesta Segunda- feira (20), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) de Poços de Caldas, Minas Gerais, realizou uma reunião com a Associação Comercial de Poços de Caldas, Agência de Desenvolvimento de Poços de Caldas, Sicredi e escolas profissionalizantes SENAC e NUBBI. O objetivo da reunião foi discutir um plano de trabalho para oferecer uma situação positiva para os envolvidos na situação dos trailers, que estão sendo realocados da área onde atuavam anteriormente.

Durante a reunião, foram debatidas três linhas de trabalho para regularizar o espaço e dar oportunidades iguais para todos os interessados. A primeira linha consiste em deixar todos os envolvidos no processo regularizados e tirá-los da informalidade. Em parceria com a Associação Comercial e o Sicredi, foi está sendo formada uma parceria que ofereça uma linha de crédito com juros abaixo do mercado, carência de seis meses e empréstimo de até R$150.000 por CNPJ.

A segunda linha de trabalho visa oferecer cursos profissionalizantes da pasta de trabalho do SENAC e da NUBBI subsidiados pelo município nas áreas de gastronomia, empreendedorismo e demais cursos que correlatos.

Por fim, a terceira linha de trabalho prevê a organização de uma palestra para tirar as dúvidas referentes ao processo de concessão dos espaços que será publicado posteriormente, a fim de que os interessados possam competir em igualdade com demais. Profissionais da área estarão presentes para ajudar os interessados.

É importante destacar que essa iniciativa tem como objetivo buscar a regularização das atividades que anteriormente eram consideradas irregulares. A intenção é beneficiar o bem comum do município e oferecer oportunidades iguais para todos.

Texto e fotos:: Paulo Vitor de Campos/Mantiqueira