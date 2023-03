Piloto Victor Bianco disputa mais uma etapa da Copa San Remo de Kart

Poços de Caldas, MG – No último dia 18 de março, aconteceu a 2ª etapa da Copa Sanremo de Kart na cidade de Paulínia/SP. O piloto Victor Bianco, natural de Poços de Caldas, se destacou na competição, conquistando um ótimo lugar no pódio.

Na sexta-feira, durante os treinos livres, Victor teve a oportunidade de conhecer o novo traçado do kartódromo Internacional na Marino, que é modificado a cada etapa. Junto com sua equipe, Kel Karts, ele realizou ajustes e setups diferentes no motor, carburador e nas medidas do kart para deixar tudo pronto para o dia seguinte.

No sábado, foi realizada a classificação e corrida, após o warmup e novos ajustes na equipe. Victor manteve uma regularidade na classificação e registrou o 5º melhor tempo, mesmo enfrentando dificuldades com a carburação do motor.

Na primeira corrida, largando da 5ª posição, ele sustentou sua posição e conseguiu travar uma disputa emocionante com o 4º lugar, conseguindo passá-lo nas últimas voltas. Na segunda corrida, largando novamente de quinto, Victor manteve sua posição e, novamente, travou uma disputa intensa com o 4º colocado, terminando a prova em 5º lugar e subindo ao pódio.

Com essa conquista, Victor subiu para a sexta colocação na competição. Ele ressaltou que já enfrentou algumas quebras de kart em outras corridas, o que deixou sua equipe preocupada, mas que está empenhado em buscar melhores resultados. Agradeceu a seus patrocinadores, como Drogaria Americana, União Química S/A, Box Door mídia exterior, Decortinas, Posto de Molas Tarzan, Posto do Toninho e Grupo Nacional Inn, por possibilitarem que ele continue competindo.

O próximo desafio de Victor será a 3ª Etapa da copa Sanremo, no dia 1 de abril de 2023, e a expectativa é que ele continue mostrando sua habilidade e determinação nas pistas.