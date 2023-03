Handebol é destaque no evento “Mulheres em Ação”

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 18/03, ocorreu mais uma edição do Mulheres em Ação, projeto de Lei Municipal de Incentivo ao Esporte incentivado pela empresa Unimed. O evento foi realizado no ginásio Arthur de Mendonça Chaves e teve como modalidade o Handebol Base. Participaram meninas de 9 a 18 anos do projeto Gol de mão, handebol rosa, que também é um projeto da LMIE com total incentivo do Donato Hospital de Olhos.

A técnica Elaine Ferreira da Smel coordenou o evento, sendo responsável pelo handebol de base feminino da cidade há seis anos. Em entrevista, ela explicou a importância de competições como essa para o fomento do esporte, especialmente o handebol. A organização do evento contou com o apoio da Smel e do projeto Gol de mão, handebol rosa, que tem o Donato Hospital de Olhos como incentivador há seis anos. Esse apoio possibilitou a ida de 60 meninas de localidades distantes, como a zona sul e Santo André, com segurança até o ginásio para a participação.

Além disso, uma rede de amigos e profissionais também contribuiu para o sucesso do evento. A técnica agradeceu a amiga Rita de Cassia, aos professores Vando Neto, Silvia Barbosa Zanetti, Alexandre Franco do projeto prohand e à professora Letícia Costa Gouvêia, que vem acompanhando as equipes de competição e dando maior suporte ao trabalho.

O dia foi marcado por muita competição e diversão para as meninas, que aproveitaram a oportunidade para aprimorar suas habilidades e conhecer novas jogadoras. O evento foi importante para incentivar a prática do handebol e promover a integração entre as meninas.

Vale destacar que, neste sábado, dia 25/03, haverá o handebol adulto, e todos estão convidados a participar e se divertir.