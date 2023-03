CEREST Promove capacitação a profissionais de saúde em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Buscando fortalecer as ações em vigilância e atenção em saúde do trabalhador no município, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST realizou uma capacitação sobre notificações de acidentes e agravos em saúde no trabalho.

Participaram do evento, profissionais de hospitais públicos e privados de Poços de Caldas. Segundo a lei federal número 6259 de 30 de Outubro de 1975 e a lei complementar municipal 141, de 25 de Outubro de 2012, bem como a portaria número 264/GM/MS de 17 de Fevereiro de 2020, as notificações são de caráter obrigatório e não facultativo, o que justifica a iniciativa.

Os conteúdos foram ministrados em três encontros, tendo como facilitadores a enfermeira do trabalho Delmira Duarte Rocha e o técnico de enfermagem Edson Moura.

“O objetivo é fazer com que tenhamos mais conhecimentos dos agravos e acidentes de trabalho ocorrido nas empresas, para que a equipe possa intervir com ações de prevenção e promoção a saúde do trabalhador”, relata a enfermeira.

“Dar visibilidade social aos problemas vivenciados pelos trabalhadores. Uma vez que o trabalho é central na vida do humano, quanto mais saudável o sujeito tiver, mais produtivo será.” finalizou técnico de enfermagem.