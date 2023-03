Procon/Poços divulga pesquisa de chocolates e produtos de Páscoa 2023

Poços de Caldas, MG – O Procon/ Poços de Caldas realizou uma pesquisa sobre os chocolates disponíveis no comércio local. Infelizmente, não foi possível realizar uma média comparativa de preços em relação ao mesmo período de 2022, pois alguns produtos não foram encontrados devido à substituição por novos produtos e/ou exclusão do catálogo de vendas. Além disso, algumas marcas alteraram o peso de seus produtos. Portanto, os resultados da pesquisa refletem apenas a disponibilidade de produtos e preços atuais. É importante que os consumidores estejam atentos às mudanças no mercado e comparem os preços dos produtos antes de iniciar uma compra.

Veja a tabela realizada pelo Procon e os preços atuais..