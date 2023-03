A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados criou uma nota de repúdio ao presidente Lula, em virtude de sua declaração sobre a Operação Sequaz, da Polícia Federal, que prendeu nove membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC ) por planos de assassinato do senador Sergio Moro e outras autoridades.

Lula, ao ser questionado sobre a operação, riu e afirmou que se tratava de “uma armação do Moro”. Para a comissão, isso significa um total desrespeito à Polícia Federal e às autoridades públicas ameaçadas pela criminalidade.

Os parlamentares afirmam que o presidente faltou com o decoro que o cargo exige e desmoralizou publicamente a instituição Polícia Federal. Com nota de repúdio, a Comissão de Segurança reafirma seu respeito pela Polícia Federal e todas as autoridades públicas ameaçadas em razão de suas funções.

O presidente da comissão, Ubiratan Sanderson, chamou a fala de Lula de desprezível e ameaçadora à lisura da Polícia Federal e às pessoas ameaçadas. É a primeira vez que um presidente recebe moção de repúdio. Esperamos que seja a última.