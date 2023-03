O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem sido alvo de ataques diretos do presidente Lula e de aliados, que pedem sua renúncia. Os ataques são principalmente por causa da alta taxa de juros, que está em 13,75%, e que, segundo os críticos, não permitirá o crescimento da economia.

No entanto, Campos Neto reiterou que a queda da taxa de juros depende de componentes técnicos e não políticos, e que o trabalho do Banco Central é técnico. Ele explicou que o custo para combater a proteção é alto e que é sentido no curto prazo, mas que é importante para a sociedade.

O Banco Central é uma autarquia técnica que tem como objetivo controlar e manter a estabilidade econômica do país. Para isso, utiliza a política monetária, que consiste em controlar a quantidade de dinheiro em circulação e a taxa de juros.

A alta taxa de juros é um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a sobrevivência. Quando a pressão está alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros para desestimular o consumo e, consequentemente, diminui a quantidade de dinheiro em circulação.

Portanto, é importante entender que a taxa de juros é apenas um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central na condução da política monetária. O objetivo final é garantir a estabilidade econômica do país. Mas isto sempre vem de encontro com governos populistas que têm na política a sua principal arma de controle. A história mostra que isto não é eficiente.