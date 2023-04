Caldense vence Democrata de Sete Lagoas em sua despedida da elite do Campeonato Mineiro

Poços de Caldas, MG – A Caldense recebeu o Democrata na tarde deste domingo (02) no Ronaldão para cumprir tabela. A Veterana fez 2 a 0, com gols de Aruá e Fabrício Costa e encerrou sua participação no estadual com vitória. A partida teve grande atuação do goleiro Élissom, que defendeu um pênalti e fez no mínimo sete defesas difíceis.

O jogo mal começou e o zagueiro Willian Mineiro foi pressionado por Aruá. Na tentativa de tirar a bola, o jogador adversário escorregou. O volante alviverde ficou com a bola, saiu na cara do gol e abriu o placar para a Veterana aos 32 segundos.

Precisando da vitória para não ser rebaixado, o Democrata se lançou ao ataque. E o nome da tarde começou a aparecer. O goleiro Élissom fez uma defesa difícil e no rebote operou um verdadeiro milagre para evitar o empate. Aos 15 minutos, em recuo para Thúlio, o goleiro do Jacaré se atrapalhou, chutou para trás e a bola quase sobrou para Eduardo Júnior ampliar. Depois Élissom ainda fez mais duas defesas difíceis para salvar a equipe. Aos 44 minutos, Suéliton derrubou Gustavo e a arbitragem marcou pênalti. Caíque bateu no canto direito e Élissom defendeu.

Na etapa complementar, o Democrata jogava sob pressão pelo resultado e errava muitos passes. Para evitar contragolpes, cometia várias faltas. Em uma delas, Fabrício Costa cobrou colocado e ampliou o marcador. O volante Juliano, dos visitantes, levou o segundo cartão amarelo, foi expulso e complicou sua equipe. Fabrício teve nova cobrança de falta e acertou a trave.

Sem mais nada a perder, o Jacaré partiu para o desespero e abriu muitos espaços. A Veterana teve vários contra-ataques, mas não conseguiu marcar. Aslen, Baianinho, Erivelton e Erick tiveram chances e não guardaram. Elissom ainda fez pelo menos mais três defesas difíceis e fechou o gol. Em uma delas a bola bateu no travessão, na perna do goleiro e saiu.

A Veterana venceu por 2 a 0, rebaixou o Democrata e garantiu antecipadamente a permanência do Patrocinense na elite. Agora a equipe alviverde encerrou sua temporada de jogos, liberou o elenco e irá focar no planejamento para a disputa do Módulo II em 2024.

FICHA TÉCNICA

02/04/2023: Caldense 2-0 Democrata-SL

Campeonato Mineiro 2023 Repescagem 4ª Rodada. Local: Poços de Caldas-MG, Ronaldão. Domingo 16h.

Juiz: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Rodney Faria Lima e Weyder Marques Borges

Quarto árbitro: Márcio Tavares da Silva

Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior

VAR: Igor Júnio Benevenuto, Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (AVAR1), Carlos Henrique Tosta (observador).

Gols: Aruá 32’’ 1º; Fabrício Costa (falta) 10’ 2º

Cartão amarelo: Ronaldo, Jorge Pazetti (banco), Luan Bueno, Léozinho; Juliano, Lucas.

Expulsão: Juliano 13’ 2º

Caldense: Élissom; Ronaldo, Luan Bueno (C), Suéliton (Lula 12’ 2º), Léozinho (Caxambú 34’ 2º); Kauê (Kayo (intervalo)), Aruá, Fabrício Costa; Erick Salles, Eduardo Júnior (Erivélton (intervalo)), Aslen (Baianinho 26’ 2). Técnico: Thiago Oliveira.

Democrata: Thúlio (C); Gabriel Vidal, Willian Mineiro, Marcão (Thiago Gabriel 24’ 2º), Gustavo Aguiar (Matheus Sousa 18’ 2º); Lucas, Gustavo Crecci (Rodney (intervalo)), Juliano; Neto, Caíque (Tito 18’ 2º), Léo Martins (Diogo (intervalo)). Técnico: Wallace Lemos. Obs: Já rebaixada, a Veterana dispensou alguns jogadores durante a semana e apenas cumpriu tabela. Élissom fez várias defesas difíceis e defendeu um pênalti de Caíque aos 44’ do 1º tempo. O resultado rebaixou o Democrata ao Módulo II.

TEXTO E FOTOS – RENAN MUNIZ / CALDENSE