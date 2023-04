Analistas de mercado voltaram a projetar a alta da inflação para 2023, depois de duas semanas de projeções de baixa. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Central (BC), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano em 5,96%, ante 5,93% na semana anterior.

A pressão sobre este governo não para de crescer. Junto a estas notícias ruins na semana passada foi apresentado um déficit de R$ 41 bilhões, as contas públicas do governo federal encerraram o mês de fevereiro com o pior resultado para o período em toda a série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997. O Tesouro Nacional registrou déficit de R$ 20 bilhões e a Previdência Social de R$ 21 bilhões.

Ainda segundo o Tesouro, o resultado de fevereiro foi afetado pela baixa arrecadação em praticamente todos os tributos que foram impactados pela atividade econômica fraca.

Já o plano apresentado para a economia foi avaliado pelo mercado como positivo, mas muitos viram apenas como uma carta de intenções. Ou seja, estaria longe da realidade.