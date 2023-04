Cerca de mil pessoas passam pelo teleférico no primeiro final de semana de reabertura

Poços de Caldas, MG – Após quase dois anos fechado, o teleférico de Poços de Caldas voltou a funcionar neste final de semana. O equipamento, que havia sido interditado em setembro de 2019 após um acidente, foi completamente reformado e agora está sob a gestão da empresa Citur.

No primeiro final de semana aberto para o turismo, pouco mais de mil pessoas fizeram o passeio em uma das cabines. Visitantes de várias partes do país elogiaram a experiência, que agora inclui opções de lazer no complexo do Cristo Redentor, ponto turístico da cidade.

“Vim em Poços de Caldas no ano passado e fiquei chateado em saber que o teleférico não estava funcionando. agora nesta volta à cidade pude levar minha esposa e minha filha para fazer o passeio e ficamos encantados com a experiência. Foi muito bom”, disse João Paulo Nascimento, que veio de Indaiatuba, interior de São Paulo.

Com 1.500 metros de extensão a até 1.686 metros acima do nível do mar, o Teleférico é considerado um dos maiores do país e liga o Parque José Affonso Junqueira, no centro da cidade, ao topo do Parque da Serra de São Domingos, agora denominado Parque do Cristo. Durante o trajeto, é possível apreciar a linda vista da cidade mineira e a bela vegetação que contorna o caminho. O percurso total tem duração de 16 minutos.

Lotado

E o complexo do Cristo Redentor esteve lotado no final de semana. Muita gente subiu a Serra dwe São Domingo de teleférico ou de carro. “Antes a gente vinha no Cristo e não tinha muito o que fazer, era só olhar a vista da cidade e descer novamente. Agora está diferente, tem opções bacanas e a previsão é de novas atrações, isto faz diferença” destacou Leonardo Arruda, morador de Poços de Caldas, que é ciclista e sobe até o ponto Turístico.

Ao longo dos últimos meses, a Prefeitura de Poços de Caldas promoveu diversas melhorias no Teleférico, como a revitalização total das cabines, a substituição da fiação elétrica e a manutenção dos pendurais, da parte mecânica e dos sistemas de freio e automação, além da reforma das estações de embarque e desembarque, incluindo banheiros e refeitórios.

A maior parte dos serviços foi executada por cerca de 120 servidores das secretarias de Obras e Turismo, do DME e do DMAE, além de funcionários de empresas locais, como a Poçostec e a Truck Jota. A concessionária CITUR, por sua vez, realizou a inspeção eletromagnética nas oito torres de sustentação, com a realização de ultrassom interno para precisar a espessura da chapa e verificar a existência de corrosão.

Nos próximos meses, a Citur vai realizar um tratamento na base de cada uma das torres através de uma espécie de envelopamento com concreto a fim de garantir, ao menos, mais 100 anos de uso. A concessionária também pretende colocar em operação outras três cabines, totalizando 23 unidades, com capacidade para até 4 pessoas em cada uma delas, além de uma extra, especifica para a equipe técnica.

O Teleférico estará aberto todos os dias da semana, das 9h às 18h, e a tarifa para o passeio completo será de R$ 60,00 por pessoa, sendo aceito pagamento em dinheiro, cartões e PIX. Beneficiários da lei da meia-entrada e moradores de Poços (mediante a apresentação de comprovante de residência) pagam R$ 30,00. As manutenções preventiva e corretiva serão constantes, por meio de um cronograma que prevê revisões diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais.