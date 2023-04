Caldense e Reio são semifinalistas da Copa de Futsal Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Copa Futsal de Poços de Caldas 2023 está em sua reta final e já temos os primeiros semifinalistas definidos. Caldense e Reio, de São João da Boa Vista.

A Caldense enfrentou o Guarani Bandeira do Sul em uma partida equilibrada, mas conseguiu se sobressair e vencer por 4×2, com gols de Lucas, Gabriel, Marcelo e Matheus. O Guarani Bandeira do Sul ainda tenda

Já o Reio não teve muitas dificuldades para vencer Ouro Fino por 4×1. Agora, Caldense e Reio sem enfrentam em uma das semifinais da competição.