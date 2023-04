Polícia Militar Rodoviária prende condutor embriagado e sem habilitação

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quarta-feira (05), a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, realizou uma operação policial na LMG 877, km 09, em Poços de Caldas, que resultou na prisão de um indivíduo por embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Durante a operação, foi dada ordem de parada ao condutor de um veículo VW/GOL, que desobedeceu e empreendeu fuga em direção à zona sul da cidade, colocando em risco os usuários da rodovia e ruas do perímetro urbano. Com apoio de outras guarnições policiais, o veículo foi abordado na Rua Humberto Carlos Vila, bairro bairro

O indivíduo apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa, tendo relatado ter ingerido duas latas de cerveja antes de assumir a direção do veículo, o que motivou sua evasão. Convidado a submeter ao teste de alcoolemia, o autor recusou-se, mas apresentava sua capacidade psicomotora alterada.

O condutor foi preso pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, sendo conduzido a UPA para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia de polícia local, onde foram lavrados os autos de infração de trânsito cabíveis e o veículo foi apreendido ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.