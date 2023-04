Academia de Futebol Yoorim/Curimbaba vai excursionar pela Espanha

Poços de Caldas, MG – A Academia de Futebol Yoorin/Curimbaba está prestes a embarcar em uma grande aventura. A escola de futebol, que é coordenada por Marcelo Rodrigues com apoio de Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho e Alexandre Migotti, está levando um grupo de meninos para uma turnê na Espanha. O projeto Semente do Futuro Yuri, tem como objetivo oferecer aos jovens da região a oportunidade de conhecer a Europa através do esporte, disputando partidas contra diversos países. A iniciativa teve início em 2006, mas foi retomada recentemente graças ao convite da escolinha da Curimbaba, em parceria com o Planeta Bola.

Durante a visita, os meninos terão a oportunidade de vivenciar novas culturas e aprender com treinadores e jogadores de futebol espanhóis, ampliando seus conhecimentos no esporte. Além disso, o projeto também tem o intuito de incentivar a prática esportiva e a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. O apoio do Alexandre Migotti tem sido fundamental para o sucesso do projeto. Ele esteve presente no evento para explicar aos pais de como funcionará todo o processo e destacar a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos jovens atletas. Com mais esse desafio lançado, a Academia de Futebol Yoorin/Curimbaba e a região de Poços de Caldas se consolidam como importantes polos do futebol brasileiro, formando não apenas jogadores, mas também cidadãos comprometidos com a ética, a disciplina e o trabalho em equipe. “Fui convidado pelo Marcelo para participar deste projeto, recebemos o pessoal do Planeta Bola juntamente com o Alexandre Mingottk, da Yoorin, que nos dá total apoio. É uma grande oportunidade para os meninos de Poços de Caldas e região ter a chance de conhecer a Europa”, destacou Pelezinho.

A viagem

Marcelo Rodrigues, coordenador da Academia de Futebol Yoorin/Curimbaba, está prestes a embarcar em sua quinta viagem internacional com sua equipe, desta vez para Barcelona, na Espanha. Durante a viagem, eles visitarão o Camp Nou, o estádio do Barcelona, e ficarão em um resort cinco estrelas em Salou, onde competirão com equipes locais. Embora a competição não seja a prioridade para avaliações, Marcelo destaca que a equipe teve a oportunidade de levar um de seus jogadores para a Itália em uma viagem anterior, devido à sua performance na competição internacional. Ele espera que essa viagem proporcione a mesma oportunidade para outros jogadores. A viagem é vista como uma oportunidade única para os jogadores, muitos dos quais nunca viajaram para o exterior antes, e é uma oportunidade de agregar valor à sua formação pessoal e profissional. Marcelo enfatiza uma importação Além da viagem para Barcelona, a equipe também está se preparando para a Copa FAE e a LIDARP, competições importantes nas quais a equipe representa a cidade. Eles estão treinando duro para ter um bom desempenho e representar bem a região. Para Marcelo, a Academia de Futebol Yoorin/Curimbaba não é apenas sobre a formação de jogadores, mas também sobre a formação de cidadãos responsáveis, éticos e comprometidos com o trabalho em equipe. A viagem à Espanha é uma oportunidade para os jogadores experimentarem diferentes culturas, idiomas e estilos de jogo, e para muitos deles, essa pode ser uma experiência transformadora.

Planeta Bola

Para mostrar o projeto para os pais de alunos, a empresa Planeta Bola realizou um encontro onde passou todos os detalhes. Calex Pereira, da Planeta Bola Eventos, explicou sobre a preparação para uma competição internacional em Poços de Caldas. O projeto do Pelé é pioneiro na região e em Minas Gerais, com mais de 12 anos de experiência levando equipes para disputar torneios na Europa. Ao longo desses anos, eles já visitaram oito países, incluindo França, Itália, Alemanha, Espanha, Holanda, Suíça, Portugal e Estados Unidos.

O objetivo é proporcionar uma experiência enriquecedora para os jovens jogadores, que terão a oportunidade de jogar em um torneio internacional e conhecer diferentes culturas. O contato estabelecido com os organizadores do torneio ao longo dos anos garante uma preparação eficiente e bem-sucedida para a viagem. Apoio da empresa Alexandre Mingotti é um dos membros do grupo Curimbaba, que destaca ter prazer de participar da parceria com a equipe da escolinha de futebol Yoorin/Curimbaba. Ele destaca a importância de proporcionar mais alegria para as crianças e ajudá-las a sair das ruas, oferecendo o espaço da Eurim e o campo para que elas tenham uma atividade melhor dentro do grupo. Mingotti enfatiza que é sempre bom apoiar as crianças e toda a família envolvida, e que a parceria é fundamental para a formação dos jovens jogadores e a integração da comunidade. O grupo Curimbaba se sente honrado em poder contribuir para a continuidade do projeto e o desenvolvimento das crianças, oferecendo seu apoio e estrutura para que elas possam crescer no esporte e na vida.