Esta semana, a Câmara de Poços realizou uma audiência pública com o objetivo de discutir o tema transporte público na cidade. O evento contou com a presença de representantes da Prefeitura, da empresa responsável pelo transporte público e diversas entidades.

Durante a audiência, foram examinados vários assuntos relacionados ao transporte público em Poços de Caldas, incluindo as demandas da população. O gerente geral da Floramar, empresa responsável pelo transporte público, Coronel Nelson Alexandre da Rocha Queiroz, afirmou que a empresa está se esforçando ao máximo para atender as necessidades da população. Ele destacou a média de 633 mil passageiros pagantes e 390 mil quilômetros percorridas como exemplos disso.

Uma reivindicação da empresa é que é preciso ser aprovado um subsídio para que ela possa ampliar os serviços atuais. Mas este subsídio parece que não está nos planos de alguns vereadores que são contra a matéria.

Outro problema é que mesmo com as dificuldades atuais existem demandas para passagens gratuitas. Ou seja, quanto mais gratuidade maior a tarifa cobrada para o usuário comum que acaba pagando a conta.

Mesmo assim uma audiência pública é um importante espaço de discussão e diálogo entre os diversos atores envolvidos. O que se espera é que a partir das discussões realizadas, medidas efetivas possam ser tomadas para melhorar o transporte público.