Procon Poços Polícia Civil alertam sobre golpe do falso site de compras

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através do Procon em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas, lançaram uma campanha sobre os principais golpes praticados atualmente, visando alertar e proteger a população com o slogan. Golpe – Só se for contra o criminoso.

Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético em 2022, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp, correspondendo a 36.006 casos só no aplicativo de mensagens, segundo os dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Vamos conhecer os golpes mais praticados atualmente.

GOLPE DO FALSO SITE DE COMPRAS

Golpistas criam sites falsos de venda de mercadoria, copiando o layout dos sites conhecidos para enganar a vítima. Usam endereços de empresas famosas, alterando o final do endereço eletrônico. Atuam durante o ano todo e agem de forma mais intensa durante a Black Friday.

COMO AGIR

Observe com cuidado o endereço eletrônico do site. Pesquise a reputação da empresa. Desconfie de objetos que estejam à venda por preço muito abaixo daquele praticado no mercado.

A campanha é orientativa e toda semana serão liberados posts nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas sobre os mais variados golpes praticados, com dicas para evitar que as pessoas caiam em armadilhas, com orientações sobre o que fazer, caso algum fraudador tente obter vantagem mediante falsas informações, promessas ou realização de negócios que não existem.

Tenha cautela!

Na dúvida, não faça!

Desconfie sempre!