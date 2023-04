Olimpíada dos Trabalhadores terá recorde de modalidades em 2023

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (11), foi realizado o Congresso Técnico da 43ª edição da Olimpíada dos Trabalhadores. O evento marca o retorno das olimpíadas em seu formato mais completo após a pandemia. De acordo com o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho, no ano passado, as empresas passaram por muitas demissões e algumas estavam com medo de liberar seus funcionários. No entanto, este ano as pessoas vieram com muita vontade e sem receio do Covid, demonstrando todo o seu interesse em integrar seus colaboradores e participar da Olimpíada dos Trabalhadores.

Com 39 empresas participantes, houve um recorde de modalidades, com cerca de 40 modalidades diferentes. A competição aproxima os funcionários, permitindo que conheçam melhor seus colegas de trabalho e, consequentemente, aumentando a produtividade.

A Olimpíada dos Trabalhadores também contribui para divulgar o esporte e as empresas, tornando os trabalhadores mais felizes ao fazerem aquilo que gostam.

Além disso, a Olimtra incentiva ações como a doação de sangue, com a empresa que mais doar sendo premiada com um troféu de participação e integração com a saúde. Outro incentivo é o Troféu Melhores do Ano, premiando as empresas campeãs de cada modalidade. Também haverá arrecadação de alimentos durante o evento.

Segundo Pelezinho, a Olimpíada dos Trabalhadores traz muitos benefícios para a cidade, como a integração dos trabalhadores, a divulgação das empresas e do esporte, além de contribuir para a felicidade e a produtividade dos funcionários.

Com a participação das empresas e a diversidade de modalidades, a Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas se torna cada vez mais importante.

A abertura oficial da Olimpíada dos Trabalhadores está prevista para o dia 1° de maio, Dia do Trabalhador, no Estádio Municipal Ronaldo Junqueira. A exemplo de todos os anos, o evento terá início com um desfile das delegações das empresas participantes. Ao longo do mês de maio, as provas e jogos ocorrerão em diversos locais da cidade.