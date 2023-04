Ciclista de Poços de Caldas vence prova de mountain bike em Roseira, SP

Poços de Caldas, MG – O ciclista poços-caldense Ruberlei Coutinho mostrou seu talento em uma prova de mountain bike na cidade de Roseira, em São Paulo, no início de abril. Com muita dedicação e esforço, ele conquistou o primeiro lugar e sagrou-se campeão.

Ruberlei agradeceu a Deus pelo feito e também à Secretaria Municipal de Esporte e à Prefeitura de Poços de Caldas pelo apoio e incentivo em sua jornada no ciclismo. Essa vitória é um exemplo de perseverança e determinação para todos os atletas da região.

A prova foi realizada em um cenário desafiador, com trilhas sinuosas e subidas íngremes, mas Ruberlei soube superar todas as adversidades e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Seu desempenho impressionou os espectadores e demonstrou sua habilidade e técnica no esporte.

A vitória de Ruberlei não teria sido possível sem o apoio de seus patrocinadores, como a empresa de turismo @2000turisno, a loja de esportes @boxdoor, a Drogaria São Domingos e a Fox Lotérica. Essas empresas acreditam no potencial do atleta e o ajudam a conquistar seus objetivos.