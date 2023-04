Homem embriagado atropela e mata pedestre na Rodovia MG 179, Km 01

Alfenas, MG – Na noite deste sábado (15), por volta das 23h30min, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais foi acionada via sala de operações para atender um caso de atropelamento com vítima fatal na Rodovia MG 179, Km 01, em Alfenas/MG.

O motorista do veículo envolvido, M.A.B., de 40 anos, relatou que trafegava pela rodovia no sentido de Alfenas quando, repentinamente, avistou um pedestre, que não teve tempo de reação, e acabou atropelando-o. Após o ocorrido, o condutor evadiu-se do local e foi abordado no perímetro urbano.

Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, o resultado apontou 0,67 mg/l. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A perícia foi acionada para realizar seus trabalhos.

O condutor foi conduzido à delegacia de plantão em Alfenas e o veículo foi removido por falta de licenciamento. A ação contou com a participação da equipe composta pelo Cb Miguel e SD Reis, da VP 31.848.