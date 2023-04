PM apreende menores armados e com envolvimento em tráfico de drogas na região leste

Poços de Caldas, MG – Neste domingo(16), a Polícia Militar, por meio das equipes de Radiopatrulhamento Tático Móvel, realizou uma operação especial na Rua Acácia para capturar criminosos que exibiam armas e causavam insegurança no local, segundo denúncias anônimas colhidas pela Central de Operações. Havia também denúncias do Disque Denúncia Unificado informando que esses menores estavam impondo medo na comunidade ordeira do bairro.

Na região da Rua Coronel Virgílio Silva, a polícia distribuiu estrategicamente as equipes no terreno para evitar fuga e conter eventual reação aos protocolos de proteção policiais.

Os menores I.D.C.M e O.H.P.S, ambos de 17 anos, foram abordados e submetidos a busca pessoal. Com eles foram apreendidos um revólver cal. 38 municiado com seis cartuchos, uma réplica de pistola, 33 pedras de “crack”, uma bucha de maconha, R$ 600,00 e $ 20,00 dólares. As características dos menores são condizentes com autores de roubo em data anterior.

Os menores e os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. A ação contou com a participação da equipe do 29º BPM.