Durante o 36° Fórum da Liberdade, realizado na semana passada na PUC-RS, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, expressou sua preocupação com a atual situação política do Brasil. Em seu discurso, Gomes afirmou que o país está sofrendo de uma “ditadura do Poder Judiciário”, e que a ausência do Estado de Direito e do devido processo legal está minando a liberdade de expressão no país.

Para Gomes, a história do liberalismo é clara: o poder deve ser submetido ao direito, e o Estado deve ser exercido de acordo com a lei. No entanto, ele argumenta que o ativismo judicial já passou dos limites no Brasil, e que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal são inconstitucionais e contrárias ao Estado de Direito. Ele destaca que todo poder emana do povo, mas que esse poder deve ser controlado pela lei.

Gomes fez questão de dizer que fez suas observações como ex-presidente do Instituto Liberal, e não como vice-prefeito de Porto Alegre. Sua fala reflete sua preocupação com o rumo da política brasileira e a necessidade de garantir a liberdade e o Estado de Direito para todos os cidadãos.

E o que pior existe um silêncio absoluto em relação a estes casos de grande parte da mídia e do Congresso.