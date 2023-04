O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Gonçalves Dias, teve sua presença confirmada pelo próprio órgão durante o momento em que manifestantes invadiram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro deste ano. As imagens que foram mantidas em sigilo pelo governo Lula foram divulgadas nesta quarta-feira, 19, pela CNN Brasil.

Em nota, o GSI confirmou a presença de outros membros do órgão e explicou que a atuação dos agentes de segurança foi no sentido de evacuar o 4° e 3° pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no 2° andar, onde, após aguarde o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos.

Ainda na nota, o GSI recusou que seus agentes colaborassem com os invasores do Palácio do Planalto e afirmou que as condutas dos agentes envolvidos estão sendo apuradas. Caso sejam comprovadas condutas irregulares, os responsáveis serão devidamente responsabilizados.

Em uma das imagens divulgadas, um militar do GSI aparece entregando garrafas de água mineral aos invasores.

Esta revelação pode desencadear o instauração da CPMI de 8 de janeiro que está em curso e sendo adiada no sentido de tentar barra esta investigação. A facilidade com que os manifestantes entraram nos prédios está sendo questionada. No final do dia o ministro pediu exoneração do cargo.