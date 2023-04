Desfile de Moda reúne grupo de caminhada Asmarias em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Reconstruindo algo que fez parte da história da cidade, no dia 5 de maio as 16h o grupo Asmarias realizará no Café Casa do Colono – Thermas Antonio Carlos um desfile de moda alusivo ao Dia das Mães.

A iniciativa é resgatar momentos de convívio, reencontros, bate-papo entre amigas, desfrutar de um café da tarde com uma mostra da moda e suas tendencias de inverno, revertendo tudo isso em prol de uma causa, unindo lojas referencias na cidade como Andreia Bergamin, Dazule, Luz da Lua, Madame Rocha, Mela Melão, Mela Melão Extra e Milleniun.

A venda antecipada será feita na Casa do Colono e lojas participantes no valor de R$ 30,00 o voucher para consumação no café durante o evento. O número é limitado.

A doação de shampoo de cabelo no dia do desfile para o Programa Maria Cinderela fará a diferença na vida de muitas meninas. “Corre lá e garante seu ingresso. Vai ser incrível”, destaca Luciana Marinoni, organizadora do evento.