Coopoços realiza assembleia anual e anuncia novidades

Poços de Caldas, MG – Com o objetivo de apresentar os resultados de 2022, a Coopoços – Cooperativa dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas – realizou a assembleia anual com seus associados. Estiveram presentes membros da diretoria executiva e conselheiros. Durante o encontro, realizado na Urca, a atual diretoria apresentou o balanço da cooperativa, avanços conquistados, novidades em parcerias e projeções futuras.

Além dos inúmeros benefícios já ofertados pela cooperativa, como esporte, lazer, qualidade de vida, capacitação profissional e empréstimos, os associados poderão contar agora com um novo imóvel disponível em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A cooperativa já dispõe de casa e apartamento na praia, e com o sucesso das reservas, atendendo a uma demanda dos associados, mais um imóvel passa a integrar os espaços disponibilizados para momentos de lazer, com valores diferenciados nas diárias para os cooperados.

Outra novidade é o convênio com novo parceiro no segmento de farmácias e o início dos cursos de extensão. “Ficamos muito felizes em proporcionar para nosso associado serviços e benefícios que vão ao encontro dos nossos objetivos: promoção de lazer, fomento de iniciativas financeiras e capacitação profissional. Esses são apenas alguns dos benefícios que a Coopoços oferta, estamos em constante evolução. Muito nos alegra também a grande participação de nossos cooperados em nossas assembleias, momento tão importante para nossa cooperativa. Apresentamos os resultados obtidos em 2022 com saldo positivo e já projetamos crescimento ainda maior para este ano”, ressalta Ana Alice de Souza, diretora presidente.