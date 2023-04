Cricket Brasil comemora a chegada de mais um grande parceiro

Poços de Caldas, MG – Desde que chegou a Poços de Caldas, o cricket não para de fazer história. Foram muitas conquistas e muitos objetivos ainda a serem alcançados, mas o sucesso dos projetos e das seleções do Brasil acabam chamando parceiros importantes. O mais novo apoiador do Cricket Brasil é A Cooperativa Sicredi. A entidade viu na modalidade o grande trabalho feito, um trabalho que começou com o inglês Matt Featherstone e hoje atinge um número impressionante de praticantes e resultados pelo Brasil e pelo mundo.

Esta semana, representantes da Cooperativa Sicredi estiveram no Centro de Treinamento do Cricket Brasil. Foram ali para conhecer o local e também para a assinatura do contrato de parceria que já está em vigor. “Esta semana tivemos mais um daqueles dias especiais, uma tarde espetacular. Agora temos a chance de trabalhar com o banco Sicredi, um banco novo em Poços, e queremos crescer junto com eles!”, disse Matt. “Sempre brinco que nós estamos aqui a longo prazo e o Sicredi quer a mesma coisa que nós, que é crescer na cidade, crescer no Brasil. Trabalharmos juntos faz parte deste projeto de crescimento e estar junto com o Sicredi é motivo de muito orgulho para toda a família do Cricket Brasil”, continuou.

Sucesso total

A cada dia que passa, o cricket mostra o grande sucesso que se tornou. A prova disso é a constante exportação de atletas para levarem seus conhecimentos a outros lugares. O mais novo exemplo disso é o treinador Alexandre Felippe, que esta semana embarca para a Índia. “Com o crescimento do cricket, as oportunidades vão aparecendo. Temos agora uma equipe indo para a Índia, outra equipe indo para os Estados Unidos, teve meninos voltando da Índia, voltando da China, não para. Temos ainda a preparação do sub-15 e sub-19, que vão para a Argentina, enfim, é um processo que começou há um bom tempo e hoje nós estamos em outra realidade”, destacou Matt. Ele ressalta que a expectativa é ainda mais alta com o projeto para 2024 ser ainda melhor.

Cada ano é melhor

Matt comemora o fato de que a cada ano que começa o sucesso é ainda maior. “Certamente os próximos anos serão ainda melhores. Temos uma equipe que ajuda todo esse crescimento e merece destaque. Pessoas como Felipinho, Richard e Franco, temos uma turma que realmente quer que esse esporte cresça. Se você tem pessoas boas e com vontade de trabalhar, dará certo. Sabemos que o produto que temos é o segundo esporte mais jogado no mundo, então não há razão para não dar certo. Apenas precisamos dar oportunidade para as pessoas certas”, destacou Matt. “2024 será melhor, 2025 ainda melhor e assim por diante, é um processo natural. Fico feliz por termos pessoas que cresceram com o cricket. Temos uma cultura, e pessoas como Renata, Roberta e Luiz Felipe estão aqui nos mostrando tudo isso, pessoas que estão conosco há 11 anos, mais da metade da vida, e elas estão jogando cricket. Assim, mais pessoas se juntam para jogar cricket e estamos prontos e correndo atrás de mais metas. Isso não para”, destacou Matt.

Sicredi

A reportagem conversou com Thiago Andrich, gerente da agência da Cooperativa Sicredi da Avenida João Pinheiro. Ele destacou a parceria firmada e acredita que o sucesso será grande. “O esporte muda o conceito de uma cidade, muda o conceito de toda uma nação. Nós, como uma instituição que somos, uma cooperativa de crédito que busca auxiliar as comunidades, temos o dever de auxiliar algumas entidades que beneficiam as pessoas e, quando conhecemos um pouco mais sobre o que este projeto faz por Poços, não tivemos dúvidas em estar presentes, incentivando de alguma forma esse projeto lindo”, destacou Thiago.

Os representantes da Sicredi ficaram encantados com o que viram no Centro de Treinamento do Cricket em Poços de Caldas e até arriscaram algumas jogadas. “Foi muito legal esse contato, vir aqui, ter um contato próximo, ver como tudo funciona, foi tudo muito bacana.”

O apoio

A Sicredi entra no Cricket com duas possibilidades de apoio. Uma é através do patrocínio e a outra é utilizar recursos disponíveis em fundos sociais. “Todo ano o lucro que a cooperativa tem é distribuído e uma parte vai para fundos sociais e nós utilizamos esse recurso para projetos que ajudam outras pessoas e desenvolvem a comunidade onde estamos inseridos. Então, uma parte do recurso que estamos investindo aqui veio através de patrocínios e outra parte através de fundos sociais”, destacou Thiago. O Sicredi ainda está buscando outros projetos para apoiar. Atualmente, a cooperativa está junto com o Poços de Caldas Futebol Clube e com a Caldense, nós também auxiliamos a Caldense. “Temos condições de auxiliar outros projetos muito bons e interessantes para a comunidade”, finalizou Thiago.

Tio Júlio

Durante o evento que marcou o lançamento da parceria entre o Sicredi e o Cricket Brasil, o vice-prefeito Júlio César de Freitas (Tio Júlio) esteve presente e ressaltou a importância do esporte na vida das pessoas. “Estou muito feliz com essa parceria. Conhecemos tão bem o trabalho maravilhoso que é feito na cidade através do Matt, que para mim é uma das referências do esporte. Agora, com a chegada da Sicredi apoiando o esporte e a comunidade como um todo, será maravilhoso. Todos estão de parabéns. Que seja uma parceria de muitas conquistas e vitórias”, falou Tio Júlio.

Duson

O empresário Osvaldo, da Duson, deu as boas-vindas a Sicredi e destacou a importância do cricket na vida das pessoas. “Para nós, é uma grande satisfação participar de inúmeros projetos e o cricket é realmente um privilégio. Estar presente junto a um projeto social de grande aceitação é realmente incrível na sua execução e elaboração. Um dos motivos de estarmos aqui é justamente a realização deste trabalho que atinge a periferia, a sociabilidade, a participação, enfim, é criança, família, esporte e o mundo como educação. Isso é uma referência mundial”, destacou Osvaldo.

Pioneiros

Duas das pessoas que primeiro acreditaram no cricket em Poços de Caldas também estiveram presentes no evento. Franco Martins estava na Caldense ao lado de seu pai, Laércio, quando conheceu Matt e abriu as portas do clube para este esporte diferente. “Temos uma história junto com o cricket, uma relação de mais de vinte anos. Estamos sempre acompanhando os passos da confederação e sempre auxiliando com contatos, entre outras coisas. É uma amizade que surgiu com o Matt e fico muito feliz em cultivá-la até hoje”, destacou Franco Martins. Ele foi o responsável pelo contato com a Sicredi. “Tive contato com o Jean quando ele veio para Poços. Ele era o gerente de Ouro Fino e contou sobre o projeto de incentivo ao esporte lá, ao mesmo tempo que veio de encontro ao projeto aqui. Apresentei ele ao Matt e, depois, as conversas foram evoluindo naturalmente”, disse Martins.

Já Alexandre Felippe está à frente do esporte desde a sua implantação na cidade. “Realmente, hoje é um dia muito especial e essa parceria entre Sicredi e Cricket Brasil só vai trazer bons frutos para o esporte de Poços de Caldas. É um investimento nos projetos sociais, no crescimento da criançada e no desenvolvimento deles como atletas e seres humanos. Os valores da Sicredi e do cricket também estão muito alinhados. Estamos muito felizes por ter assinado este contrato hoje e será muito proveitoso e valioso para todos”, destacou Felipinho.

