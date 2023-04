Reio de São João da Boa Vista é campeão da Copa de Futsal Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na noite de ontem, 25 de abril, foi encerrada a Copa de Futsal Poços de Caldas, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes com o apoio da Liga Poços-caldense de Futebol e Associação dos Árbitros de Poços de Caldas. A final aconteceu entre Reio de São João da Boa Vista e Caldas, com a vitória do Reio por 5×1.

A Caldense venceu Andradas por 3×1 e conquistou o terceiro lugar na competição. O torneio contou com a participação de dezesseis cidades, demonstrando a força da região e da competição. O secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho, destacou a importância da competição para o futsal de Poços de Caldas.

Além da final, a noite também contou com apresentações de dança, ginástica e do DJ Rogério Santo. Houve ainda um torneio de futebol de base com escolinhas da cidade. O jogo pelo terceiro lugar foi equilibrado, mas a Caldense conseguiu aproveitar melhor as chances e venceu por 3×1.

Na grande final, o Reio Futsal mostrou sua força e dominou as ações do jogo, construindo a vitória tranquila por 5×1 e levantando o troféu da competição. A partida foi marcada pelos gritos de olé vindos das arquibancadas. A Copa de Futsal Poços de Caldas demonstrou mais uma vez a força do esporte na região e o crescimento do futsal na cidade.

Foto Paulo Américo – Memória Viva do Esporte