Ministério Público recomenda a retirada dos trailers de lanche da Praça dos Macacos

Poços de Caldas, MG – Após a saída dos trailers de lanche da praça próxima ao Palace Casino, agora é a vez dos trailers localizados na Praça dos Macacos se tornarem alvo do Ministério Público de Minas Gerais, que recomendou a retirada dos trailers daquele local. O Mantiqueira conversou com o prefeito Sérgio Azevedo sobre essa situação. Ele confirmou que os proprietários desses carrinhos serão notificados nos próximos dias e comparou a situação com a dos comerciantes que estavam na futura Alameda Poços. “É a mesma situação e o Ministério Público já havia nos questionado sobre essa questão há alguns dias. A retirada deles dali precisa ser feita. A gente acaba enfrentando críticas, entendemos o lado de todos, mas é preciso agir dentro da lei. Entendemos a situação de quem está ali, mas é preciso ver o lado de quem nunca esteve lá também. São 180 mil pessoas que nunca tiveram a chance de estar ali. Não cabe ao Poder Público deixar somente uma pessoa ser eternamente dona de um espaço. Não funciona assim e todos precisam de chances iguais”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

Ele ressaltou que será realizada uma licitação para a exploração do local e que os atuais comerciantes poderão participar, porém, sem vantagens e com igualdade de condições com todos os concorrentes. O prefeito disse que o período de exploração do local deverá ser de cinco anos e, depois, será realizada uma nova licitação. “Ninguém será dono do lugar eternamente neste espaço público e isso será normatizado”, disse o prefeito. Outros espaços públicos no centro da cidade também serão revistos. “Este ano de 2023 será o ano de regularizar tudo isso”, finalizou o prefeito.

