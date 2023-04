Apresentação do projeto “Turismo em Cena” acontece neste sábado

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo, realiza neste sábado(29), mais uma apresentação do “Turismo em Cena”. O projeto é um convite a moradores e turistas para um passeio pela história de Poços de Caldas, por meio de apresentações cênicas com atores caracterizados que conduzem o público aos pontos de interesse do núcleo turístico da área central da cidade, de forma divertida e lúdica.

A Companhia Teatral Máscaras Vivas trará a apresentação “Com o pé na história” e será responsável por levar o público a uma viagem no tempo, mais especificamente para 1886, quando Dom Pedro II visitou a cidade.

O projeto procura valorizar o patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas e oferecer uma atração diferenciada aos turistas e moradores da cidade. Realizado nos anos de 2018 e 2019, durante as férias de julho, período de intensa visitação na cidade, a iniciativa foi ampliada em 2023, acontecendo durante todo o ano. A partir das 10 horas da manhã, todos são convidados a partirem da antiga Estação Ferroviária (Fepasa) com os atores que vivem os personagens de D. Pedro II, Imperatriz Dona Teresa Cristina, Barão do Campo Místico e sua esposa, Madame Juju e Leocácio, o boticário da Vila.

O público acompanha a comitiva, desde a chegada na Estação Ferroviária e vai conhecendo os locais visitados pelo casal imperial, os fatos acontecidos na época, casos pitorescos e presenciando situações divertidas criadas para a esquete teatral.

Poços de Caldas recebeu a visita do Imperador Dom Pedro II e de sua esposa, a Imperatriz Dona Teresa Cristina, em outubro de 1886, para a inauguração do Ramal de Caldas da Estrada de Ferro Mogiana. Chegaram a então chamada Freguesia de Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas no fim da tarde do dia 22 e partiram no início do dia 24 de outubro. A população ficou em festa com a vinda da corte e esse acontecimento projetou a estância em todo o país. O Caminho Turístico do Imperador destaca os principais locais onde a comitiva passou.