Dia do trabalhador, dia do trabalho

Este é um dia e momento de grande importância para todos nós, pois celebramos o trabalho em todos os níveis.

Pensamos e podemos dizer que o momento pelo qual passamos é pleno de sacrifícios, pois as perspectivas econômicas, de há muito, não têm sido favoráveis ao Brasil; delicada porque a nação sofre com esse estado de coisas não desejadas por ninguém.

Entretanto, para a data de hoje, celebrada mundialmente, devemos encarar com otimismo e esperança seja em relação às empresas privadas, aos governos federal, estadual e municipal, acreditando que nosso país é maior e saberemos superar as questões econômicas por que passamos neste instante.

Situando-nos em Poços de Caldas, não é necessário dizer que, se compararmos com as demais cidades do Estado de Minas Gerais, nossa terra é um lugar privilegiado.

Com a nossa economia diversificada, tendo indústrias de médio e pequeno porte, um comércio dinâmico que atrai toda a região sul mineira; prestação de serviços de excelente qualidade e um turismo que nos faz conhecidos em todo o país, resultando num amplo leque de pequenas oportunidades, o município tem conseguido – com todas as dificuldades inerentes ao momento – sobreviver aos fatores adversos que se nos tem apresentados na atual conjuntura.

Poços de Caldas está, como todo o território nacional, atrelada aos desígnios da situação financeira do País e ao modelo ditado pelos organismos internacionais que é o da Globalização da economia. No entanto podemos nos orgulhar da gente que temos aqui. Somos um povo que trabalha, que luta com dignidade para a sobrevivência e o bem-estar de nossas famílias.

Há anos nunca sentimos o povo esmorecer ante as dificuldades. Vemos o quanto o trabalho significa para o crescimento de cada um.

A oportunidade deste 1º de Maio é para celebrarmos o trabalho e refletirmos sobre todas as coisas que nos cercam.

Parabéns a todos e que este dia seja marcado por pensamentos de que é com o trabalho e a educação que podemos construir uma nação rica em todos os aspectos que envolvam o ser humano.

Hugo Ponte

Professor, poeta e jornalista