Prefeito confirma projetos para serem finalizados em sua administração

Poços de Caldas, MG- O Mantiqueira conversou esta semana com o prefeito Sérgio Azevedo. Ele fez um balanço das ações que estão sendo realizadas na cidade. Falou sobre o Centro Administrativo, turismo, saúde, monotrilho, entre outros assuntos.

Mantiqueira – O Centro administrativo é uma obra para resolver vários problemas?

Sérgio Azevedo – Eu falo que tenho resolvido problemas de dez, vinte anos que estavam sem solução. Este é um problema de 150 anos, Poços nunca teve um Centro Administrativo e tudo fica espalhado na cidade, cada secretaria num lugar, o cidadão nem sabe direito onde fica cada secretaria. Muitas vezes vem num lugar para resolver, chega no local e não é ali, vai para outro, também não é, vai pro terceiro e nada, Fica andando pra lá e pra cá sem ter um bom atendimento. Então, o Centro Administrativo vai trazer qualidade de atendimento para o servidor poder trabalhar bem, isto vai facilitar o trabalho do prefeito que estiver lá que terá condições de resolver os problemas mais rápidos com as secretarias todas juntas. O cidadão terá um bom atendimento, chegará no local sabendo que dali ele não vai sair sem ter sua questão resolvida, terá um atendimento que merece sem ter que cair a cada hora num lugar. No Centro Administrativo tudo será resolvido. Além da economia que vai trazer para a administração que hoje paga caro em vários aluguéis. Teremos eficiência e economia, seja como funcionário, seja com papel, seja com veículos, gasolina, enfim, muita coisa vai ser economizada. Só de aluguéis estamos estimando uma ordem de dois milhões de reais por ano, um dinheiro que vai ser investido na cidade e assim podermos fazer mais obras, mais investimentos, seja em saúde e educação. Dois milhões por ano é um dinheiro razoável, dinheiro significativo da cidade para que possa trazer os melhoramentos.

Mantiqueira – Que mais esperar de mudanças no centro da cidade?

Sérgio Azevedo – A Alameda Poços já em andamento, tudo certo, licitada e já iniciando os trabalhos realizando o fechamento com tapumes

para evitar trazer transtornos para quem estiver passando ali. Agora vamos licitar as obras da calçada, isto acontece ainda em abril e no início de maio, no mais tardar, sai a publicação para o início das obras. As calçadas nossas não podem mais ficar do jeito que estão. Temos hoje no nosso centro dez tipos de ladrilhos, tudo quebrado e com falta de acessibilidade. Poços não merece isso, merece uma coisa decente. Vamos fazer um piso de qualidade, com acessibilidade total e isto vai acontecer da Rua Assis até a praça Pedro Sanches. Será uma modernização que se junta a obra da Alameda Poços e ficará tudo muito bonito e funcional .

Outro destaque será a ciclovia que vai passar pelo centro e também vai ser um grande diferencial para a mobilidade urbana.

Mantiqueira – E o asfalto?

Sérgio Azevedo – Outra obra que estamos planejando para logo e todo o centro da cidade será asfaltado após o DMAE concluir as obras de substituição de redes, uma obra importante. Esta troca na cidade inteira de redes que eram muito antigas, se quebra a toda hora, gasta água sem saber e esta substituição se faz necessária e urgente. As trocas estão sendo feitas aos poucos e por este motivo o asfaltamento no centro deve demorar mais um pouco. Enquanto isto, vamos asfaltando as ruas dos bairros.

Mantiqueira – E a questão dos demais ambulantes. O que será feito na Praça dos Macacos?

Sérgio Azevedo – É o mesmo caso que aconteceu com os comerciantes que estavam na futura Alameda Poços. Vão ter que sair, o Ministério Público nos notificou e logo vamos fazer a notificação para eles deixarem o local. Infelizmente isto precisa ser feito. As pessoas nos questionam se realmente é necessário esta atitude?É. A gente entende a situação de quem tá ali, mas tem que ver a situação de quem nunca esteve também. Tem cento e oitenta mil pessoas que nunca tiveram a chance de estar estabelecido ali, nunca tiveram a chance de estar no centro ao lado do Palace, local nobre. Cabe ao poder público deixar somente uma pessoa ser eternamente, ficar num espaço, um espaço que passa a ser só dela? Não é assim e o poder público precisa dar oportunidade a todos. Quem estava ali, quem estava aqui na praça do Palace também vão poder participar da licitação, mas em igualdade de condições com a população inteira, para que a gente tenha um concessionário que vai pegar ali por um período determinado.

Mantiqueira – E qual seria este tempo?

Sérgio Azevedo – Estamos chegando num consenso de, talvez, cinco anos e depois disso realizar uma nova licitação. Ninguém pode ser dono eterno de um espaço público, isso precisa ser normatizado.

Mantiqueira – Vai ficar só no pessoal dos carrinhos de lanche?

Sérgio Azevedo – Temos outros casos no centro que também vamos ver como agir. Temos no centro pessoas que já estão fixas num lugar e tratam aquele espaço como se fosse delas e na verdade nunca foi. Tudo vai precisar de um prazo determinado para que haja uma licitação e todos tenham chance sempre de poder participar. Acredito que 2023 será o ano para tudo isto ser regularizando

Mantiqueira – E o Monotrilho. O que vai acontecer com ele?

Sérgio Azevedo – Nosso pensamento é de colocar este equipamento para funcionar, este mesmo que está parado e não fazer um novo monotrilho como estão falando. O monotrilho hoje é um transporte que está surgindo novamente e no exterior ele é muito utilizado. Em São Paulo, Salvador também está sendo um meio de transporte interessante.

Mantiqueira – Mas e em Poços?

Sérgio Azevedo – Trouxemos até a empresa que está instalando o monotrilho em Salvador e em São Paulo. Vieram em Poços, mas nosso caso é diferente. A empresa é fechada porque eles têm uma viga própria e o trem deles anda em cima desta viga, que é diferente da viga que existe aqui. Então inviabiliza que eles possam botar um trem deles aqui funcionando.

Mantiqueira – Então o que fazer?

Sérgio Azevedo – A primeira ideia seria conseguir recuperar este trem que existe e colocar ele para funcionar. Estamos contratando outras empresas com expertise no assunto, com capacidade técnica para poder verificar a possibilidade desse trem voltar a rodar com segurança. Paralelo a isso nós estamos fazendo uma licitação de revitalização do monotrilho, ele está feio

e precisa ser cuidado. Será preciso melhorar a parte de concreto. Ela está 100% em boas condições, mas é preciso mexer para ver a real situação. Se precisar fazer algum reparo ele será feito e a ideia é que ele possa funcionar.

Mantiqueira – A demolição é uma opção?

Sérgio Azevedo – Alguns pressionam para que isto seja feito. Se nós não conseguirmos dar um uso para ele, é lógico que a gente vai avaliar a demolição, mas como primeira opção, acredito que ele tem recuperação, até porque é um transporte importante, seria uma via muito boa para que possa levar as pessoas do centro da cidade ao Centro Administrativo, que vai ser exatamente ali na área da rodoviária, que é onde termina o monotrilho. Então, o monotrilho passa a ter uma importância grande. Vão poder embarcar no centro e rapidamente, cinco minutos, estar na rodoviária. Ele vai direto, sem parar em lugar nenhum. Acho que é um transporte importante e vamos esgotar todas as chances de colocar ele para funcionar. Se de tudo realmente não der, aí vamos avaliarpossível demolição.

Mantiqueira – Recuperação ou demolição. Quando saberemos o que vai acontecer?

Sérgio Azevedo – O que posso afirmar é que vou resolver esta questão no meu mandato. Seja com apoio profissional, seja para dar um outro uso para ele ou para demolir. Qual seja a opção, nós vamos resolver dentro do nosso mandato.

Mantiqueira – O que falar sobre o Poços + Poços?

Sérgio Azevedo – O Posto + Poços nada mais é do que solicitar para as empresas que tenham a sua responsabilidade social e entender o papel de cada uma junto ao poder público. Muitas vezes tudo muda com o poder público atuando, e projetos sociais, esportivos e culturais que temos na cidade são beneficiados. Somos uma das cidades que mais atende pessoas através de projetos e fica só o poder público praticamente entrando e ajudando. As empresas poderiam participar muito mais. Com o Poços + Poços queremos trazer isso e mostrar exemplos com a Alcoa e a Danone que são muito fortes neste apoio. Estas duas empresas, como outras, também podem despertar o interesse em todos a participação e ajudar nos projetos. Vamos lançar um site que terá um menu de projetos esportivos, sociais, culturais e assim cada empresa poderá escolher qual o projeto que ela se identifica, qual gostaria de apoiar. Será a empresa que vai procurar o projeto e não o contrário, vamos inverter a ordem, ao invés das pessoas fazerem o projeto e buscar uma empresa, a pessoa faz o seu projeto, entra nesse cardápio que passa a ser olhado pelas empresas. Uma maneira de facilitar o contato . Hoje tem mais de cento e cinquenta projetos diferentes na cidade e certamente neste sistema todos vão conseguir a empresa apoiadora com mais facilidade.

Nenhuma empresa gasta nenhum dinheiro, o dinheiro que ela paga de imposto e que dá o incentivo e é este dinheiro que vai para os projetos. Todos ganham.

Mantiqueira – Hospital do Câncer. Uma realidade?

Sérgio Azevedo – Ordem de serviço assinada, não tem promessa eleitoreira. Antes falava que era promessa, que não ia acontecer nunca. Mas a assinatura da ordem se serviço mostra que estavam errados. A gente realmente foi atrás desse dinheiro e agora está viabilizado e essa obra já vai iniciar, já assinamos a ordem e será feira por uma empresa de Poços de Caldas. O prazo da obra é de um ano e esperamos que essa obra fique pronta, concluída e em funcionamento, trazendo um grande ganho aqui para nossa cidade, realizando mais um sonho. A gente chama popularmente de Hospital do Câncer, masé um centro avançado de saúde, em oncologia e nefrologia, certamente vai melhorar muito também a parte de hemodiálise. Vai trazer um atendimento muito melhor para nossos moradores e também para a região.

Mantiqueira – E as filas da saúde? Estão realmente caminhando para zerar?

Mantiqueira – O Projeto da fila zero é destaque no Brasil, é o sonho de todo mundo, toda cidade gostaria de ter a fila zero. As filas se formaram devido a pandemia. Paramos os exames, consultas, cirurgias, tudo ficou paralisado dois anos, logicamente cria-se uma fila muito maior do que era pra ter. Mas nós vamos recuperar esse tempo perdido. Quero até o final do ano normalizar a situação e, a partir de vinte e quatro, as pessoas possam ser atendidas dentro da normalidade Logicamente não vai ser imediatamente, mas o mais rápido possível e que não se crie filas novamente. Tenho certeza que isso vai dar certo e temos dois secretários, Thiago e o Carlos fazendo tudo para isto acontecer. Desfalquei outras secretarias que estavam indo muito bem e a atitude está se mostrando acertada. Eles agora vão para esse novo desafio que é cuidar da nossa saúde, dois administradores para entrar ali juntamente com toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde que é ótima para somar forças e a gente conseguir recuperar esse tempo perdido causado pela pandemia.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com