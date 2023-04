Projeto Sonhos do Futuro tira meninos das ruas através do futebol

Poços de Caldas|, MG – O projeto Sonhos do Futuro, idealizado por Antônio de Moura Neto, está fazendo a diferença na vida de muitos meninos em Poços de Caldas. O projeto, que conta com o apoio da Lei de Incentivo da Secretaria de Esportes e do Palace Hotel, tem como objetivo tirar meninos das ruas e oferecer-lhes oportunidades através do futebol.

Desde fevereiro deste ano, o projeto já conta com quase sessenta alunos divididos em três categorias. Esta semana, a equipe do projeto realizou um amistoso contra a escolinha da Coopoços, mostrando o sucesso que o projeto vem alcançando.

O projeto oferece atividades o ano todo, incluindo possíveis participações em competições.

O projeto é totalmente gratuito e aberto a todos que quiserem participar. Antônio de Moura Neto planeja até mesmo abrir uma quarta categoria em breve. O projeto conta com a parceria de diversas entidades e já conseguiu resolver até mesmo o problema de água no campo do aeroporto.

O mais importante, segundo Moura, é oferecer um lazer aos meninos e tirá-los das ruas. O projeto Sonhos do Futuro está transformando vidas em Poços de Caldas e promete continuar fazendo a diferença por muito tempo.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com