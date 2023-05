Câmara inclui no calendário comemorativo e de eventos o Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Vereadores de Poços de Caldas incluiu no calendário comemorativo e de eventos da cidade o Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense, com o objetivo de promover, fortalecer e valorizar a cultura cervejeira local e os produtores locais de cerveja artesanal. O projeto é do vereador Douglas Dofu.

No turismo gastronômico, Poços também é palco de pelo menos 10 eventos anuais que levam o nome cerveja em seu título ou que têm a cerveja como tema relevante, como o Vai Beer, Cult Beer, Santo Beer, Festa Uai, Poços Burger Festival, Poços Fest, Festa do Torresmo, Classic Car, DKW, dentre outros.

Com a criação do Dia da Cerveja Artesanal poços-caldense fica mais fácil organizar eventos para a celebração do dia e da cultura cervejeira. Ademais, uma data festiva associada a eventos na área contribuirá para o turismo da cidade, que é um grande beneficiário do movimento cervejeiro, pois traz pessoas interessadas no assunto e que percorrem a rota turística criada pela associação.

O vereador Douglas Dofu destaca que a cada dia vem fortalecendo bastante as ações com as cervejas artesanais em Poços de Caldas. Recentemente, a regulamentação das microcervejarias artesanais foi aprovada na cidade. Agora, com o Dia Municipal da Cerveja Artesanal Poços-caldense, será possível fortalecer ainda mais a cerveja artesanal da cidade e seus produtores, que já contam com belíssimas cervejas artesanais. O projeto foi construído pelo vereador Douglas Dofu juntamente com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e pela Liga das Cervejas Artesanais de Poços de Caldas, para que seja um dia para que as pessoas possam aprender mais sobre a produção de cervejas artesanais, e para fortalecer os pequenos produtores, que podem abrir seus próprios negócios e gerar empregos e turismo na cidade.

Adriano Moreno, mestre cervejeiro da Cervejaria Gorillaz, destacou a importância da criação do Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense para a cidade. Ele ressaltou que a cerveja artesanal trouxe um grande ganho para Poços, promovendo desenvolvimento econômico e turístico. Poços tem se tornado um polo relevante na produção de cervejas artesanais, contando com 12 empresas e mais de 200 produtores caseiros da bebida.

Adriano Moreno destacou a importância da data festiva para a valorização da cultura cervejeira local e para o fortalecimento dos pequenos produtores. Ele destacou que a Cervejaria Gorillaz, que tem oito anos de história em Poços, se orgulha de participar desse processo e contribuir para a promoção da cidade e da cerveja artesanal. Ele ressaltou que a cervejaria tem uma grande presença no território nacional e é muito reconhecida, sendo uma atração para os turistas que visitam Poços de Caldas.

Para Adriano Moreno, a criação do Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense é um marco histórico para a cidade e para a cultura cervejeira local. Ele ressaltou que a data coincide com o aniversário da Cervejaria Gorillaz e que isso é motivo de grande felicidade para a equipe da cervejaria. Ele destacou ainda que a data festiva contribuirá para fortalecer o segmento da cerveja artesanal em Poços e para tornar a cidade um roteiro cervejeiro reconhecido em todo o país.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com