No dia 28 de abril de 2023, o governador Romeu Zema, sancionou a Lei nº 24.313, instituindo a reorganização administrativa do estado, que visa modernizar e aprimorar a estrutura e gestão do governo. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa . Uma das principais mudanças é a transferência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG) para a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. (Seplag-MG), que atuará por meio da Coordenação Estadual de Gestão do Trânsito como subsecretaria. A lei também cria novas secretarias, como a Secretaria de Estado de Comunicação Social e a Secretaria de Estado da Casa Civil, além de oito novas subsecretarias, como a Subsecretaria de Regulação de Transportes e a Subsecretaria de Política Habitacional. A reforma visa trazer mais agilidade e eficiência aos serviços prestados pelo poder público, maior foco no usuário e fortalecer a segurança pública.

O serviço prestado até então pelo Detran era considerável de baixa qualidade e com uma falta de respeito com o contribuinte. Esperamos que esta mudança possa mudar este quadro. Um governo precisa de mudanças críticas para que possa dar uma resposta melhor em termos de serviços. E é isto que esperamos.