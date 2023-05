Vigilância Epidemiológica realiza reunião técnica para instituições hospitalares

Poços de Caldas, MG – Na última quarta-feira (27), a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde Coletiva, da secretaria de Saúde realizou uma Reunião técnica de Preenchimento de Declaração de Óbitos.

Na reunião, foram apresentados dos dados de mortalidade de 2022; dificuldades na codificação dos óbitos com informações incompletas e/ou preenchidas em campo errado e capacitação em preenchimento de Declaração de Óbitos.

Os dados sobre mortalidade e sobre nascidos vivos são de grande importância tanto estatística como epidemiológica, pois através deles são construídos os indicadores de saúde, responsáveis pelo conhecimento da saúde de um povo e, consequentemente, pela elaboração de programas e campanhas para tratamento, prevenção e erradicação de doenças.

Participaram do evento Hospital Poços de Caldas, Hospital Unimed, Hospital Santa Lúcia, IML, Hospital São Domingos, Hospital Municipal Margarita Moralles, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.