Governador entrega 121 novas viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema entregou, nesta quinta-feira (4/5), 121 novas viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os veículos, adquiridos por meio de um Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário firmado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a PMMG, além de emendas parlamentares, reforçarão o policiamento em áreas escolares e serão utilizados para programas educacionais. O valor total do investimento é de R$ 26,2 milhões.



Os veículos contemplarão cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e do interior do estado. Ao todo, 60 das 121 viaturas entregues fazem parte do pacote dos 127 automóveis anunciados pelo Governo de Minas em abril, para o fortalecimento da proteção às unidades de ensino de Minas.



“Zelar pela segurança das nossas crianças e escolas é de fundamental importância. A Polícia Militar tem um papel importante nessa questão”, disse Romeu Zema durante a solenidade, realizada na sede da Diretoria de Apoio Logístico da PM, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte.



O governador também lembrou das medidas anunciadas anteriormente, como a identificação obrigatória e autorização para a entrada de visitantes nas escolas, além do canal de comunicação direto entre os diretores das instituições de ensino e a PMMG.



“Tomamos algumas medidas, como restringir o acesso aos prédios das escolas; estamos terminando a instalação de circuito de câmeras de segurança nas escolas que ainda faltam, além de diversas medidas de orientação, como o contato direto com a PMMG, que agiliza qualquer necessidade de atendimento, de forma que as nossas escolas passem a operar de maneira mais segura, com uma contingência maior, caso seja necessário”, afirmou.