Ifsuldeminas – Campus Poços e produtores de Café da Região Vulcânica promovem seminários

Poços de Caldas, MG – O Ifsuldeminas – Campus Poços de Caldas e a Associação dos produtores de Café da Região Vulcânica realizam nos dias 10, 11 e 12 de maio o 1º Seminário da Cafeicultura: Intersecções entre a geografia, meio ambiente e gestão (período noturno) e o 2º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica (manhã e tarde).

O 1º Seminário de Cafeicultura é uma ação dos cursos de Licenciatura em Geografia e Gestão Ambiental para agregar e desenvolver estudos, pesquisas e apresentações relacionadas a cadeia produtiva do produto no Sul do estado, como: Globalização da Agricultura e Paradoxo do Café; Arquitetura do Café etc. Já o 2º Seminário de Cafés da Região Vulcânica é uma atividade de sua Associação de Produtores, que abrange 12 municípios na divisa entre os estados de Minas e São Paulo. O evento terá palestras, workshop e apresentação de temas voltados ao desenvolvimento da produção e da economia, como Cenários da Cafeicultura, Marca Coletiva, Cervejarias Vulcânicas entre outros.