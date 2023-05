PM recupera arma de fogo após furto em residência em Cabo Verde

Poços de Caldas, MG – No sábado, dia 6 de maio de 2023, a Polícia Militar foi chamada para comparecer ao bairro rural Vargem São José, em Cabo Verde/MG, onde uma residência havia sido alvo de furto. A vítima, J.W.N.F, relatou que ao retornar para casa por volta das 06h30, percebeu que a residência estava revirada e constatou a subtração de um notebook, um celular, aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro e uma espingarda calibre 20 de dois canos marca Boito.

A vítima indicou um possível suspeito e, após diligências, a polícia localizou o indivíduo na Rua Nossa Senhora do Assunção, 576, descendo de um veículo de transporte por aplicativo. Durante a abordagem, os policiais encontraram a espingarda embrulhada em um lençol no assoalho traseiro do carro.

O autor do furto, identificado como O.A.M, de 31 anos e do sexo masculino, foi encaminhado à delegacia de polícia civil para as demais providências cabíveis. A rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão do autor e na recuperação da arma de fogo furtada.