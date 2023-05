Vereador requer esclarecimentos sobre pagamento de estacionamento via PIX

Poços de Caldas, MG – O Vereador Marcelo Heitor da Silva, em resposta às demandas da população, solicitou informações ao Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de pagamento por meio do PIX aos usuários do estacionamento rotativo administrado pela Zona Azul – EXP Parking em seu município.

O PIX é um meio de pagamento eletrônico criado pelo Banco Central do Brasil que permite transferências instantâneas de dinheiro entre contas bancárias, 24 horas por dia, sete dias por semana, em tempo real e sem custo para pessoa física. Por essas razões, tem se tornado uma alternativa cada vez mais popular e utilizada pelos brasileiros.

O vereador solicitou que o Poder Executivo Municipal e a empresa concessionária do estacionamento promovam estudos para disponibilizar nos talões de tarifa de estacionamento rotativo pago “área azul” o código “QR CODE”, a fim de facilitar o pagamento dos usuários por meio eletrônico (PIX).

Além disso, o vereador também questionou se a maquininha de cartão utilizada pelos profissionais que recebem o pagamento do estacionamento rotativo é a cielo, e se a tarifa da maquininha é cara, o que tem impedido a implantação da opção de pagamento via PIX pela empresa concessionária do estacionamento rotativo pago Zona Azul – EXP Parking.

A justificativa para a proposta é a necessidade de fiscalizar as ações do Poder Executivo e buscar esclarecimentos sobre demandas da população. O vereador acredita que a implantação do pagamento via PIX irá facilitar o dia-a-dia da população e modernizar o sistema de cobrança, além de contribuir para a redução da circulação de dinheiro em espécie, o que pode diminuir os riscos de roubo e de contaminação por vírus e bactérias presentes em cédulas e moedas.

A população aguarda resposta do Poder Executivo Municipal e da empresa concessionária do estacionamento rotativo para resolver o problema que há tempos é motivo de reclamações por parte dos serviços apresentados pela concessionária do estacionamento rotativo pago Zona Azul – EXP Parking.