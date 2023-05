Cristo Redentor de Poços de Caldas completa 65 anos neste sábado

Poços de Caldas, MG – O Cristo de Poços de Caldas, localizado no alto da Serra de São Domingos, completará 65 anos neste sábado, dia 13 de maio com uma programação especial.

O Monumento ao Cristo Redentor no alto da Serra de São Domingos, idealizado e concretizado por José Raphael dos Santos Neto, foi inspirado no monumento do Rio de Janeiro. Inaugurado em 13 de maio de 1958, empreitado pela firma Ottaviano Papais, de Campinas, possui uma altura de 30 metros, sendo 14 metros de pedestal e 16 metros da estátua.

As peças foram transportadas de Campinas para Poços de Caldas em cinco caminhões, pesando 21 toneladas. O peso total do monumento é de aproximadamente 500 toneladas, sendo que a imagem pesa 120 toneladas.

Cada mão da imagem pesa 400 kg. Do chão ao primeiro patamar do pedestal sobe-se 52 degraus. A vista da cidade do alto do Cristo é uma das mais belas paisagens de Poços de Caldas. (Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas)

E para comemorar esta data, o Grupo Citur preparou uma programação especial, que será realizada no Parque do Cristo. A CITUR – Circuito Integrado de Turismo é empresa concessionária do Parque do Cristo, Teleférico, dentre outros pontos turísticos da cidade desde o início deste ano. A empresa está empenhada em desenvolver diversos projetos de melhoria, não somente na infraestrutura desses pontos, como também proporcionar ações e eventos para alavancar o turismo da cidade e melhorar a qualidade de vida dos poços-caldenses.

E as ações já começaram! Confira a programação deste final de semana no Parque do Cristo:

DIA 12/05/2023

Apresentação Musical:

17h as 19h – Nathália Diniz

DIA 13/05/2023

10h – Benção do Padre Donizetti de Brito

(a benção será realizada no Arco Floral, próximo ao Café Express)

Apresentações Musicais:

10h30 às 12h30 – Rodrigo Mendonça DUO + Nathália Diniz (Jazz)

14h às 16h – Rodrigo Lee (MPB – Bossa Nova)

17h às 19h – Deni Guile (Pop Rock Nacional e Internacional)

A comemoração é aberta ao público.

Os horários de funcionamento dos serviços permanecerão os mesmos:

Teleférico: de terça a domingo das 09:00 às 19:00 (bilheteria estação centro até às 18:00) Café do Cristo: Diariamente das 08:00 às 19:00.