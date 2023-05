O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou a judicialização da política em seu discurso de abertura do seminário Direito na Indústria, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com ele, deputados e senadores devem assumir o ônus eleitoral de suas propostas e não acionar a Corte em questões que cabem ao Congresso Nacional legislar. Fux afirmou que o Parlamento deve assumir o custo social e criticou a prática de levar tudo ao STF para evita r pagar o preço de uma deliberação impopula.

O ministro está correto, já passou da hora desta prática acabar. O que estamos vendo é um parlamento sem líder o que tem levado parlamentares a procurar o caminho judicial. Outro problema é que alguns ministros estão gostando desta prática (poder) e assumindo o ônus que deveria ser do Congresso. Não parece que esta prática termine tão cedo sem mudanças de posturas de ambos os lados.