Mosconi lança nome do prefeito Sérgio Azevedo para ser candidato ao Governo de Minas

Poços de Caldas, MG – A falta de um representante político tem sido uma questão preocupante para Poços de Caldas ao longo dos anos. Atualmente, a cidade conta apenas com o Deputado Mauro Tramonte como seu único representante direto na Assembleia Legislativa. Embora Dr. Maurício e Rodrigo Lopes defendam os interesses da cidade, eles não são nomes oriundos de Poços de Caldas. A busca por uma figura política forte tem sido constante, com possíveis candidatos surgindo a cada ano na esperança de fortalecer a representatividade da cidade a nível nacional.

Sérgio Azevedo

Segundo o ex-deputado e ex-secretário de Saúde da cidade, Dr. Carlos Mosconi, Poços de Caldas possui um nome de peso e que tem chances de recuperar sua representatividade política. O atual prefeito Sérgio Azevedo, para ele, reúne todas as qualidades necessárias para se tornar o próximo governador de Minas Gerais. Em entrevista ao Mantiqueira, Mosconi compartilhou suas perspectivas sobre o atual momento político: “Vejo o momento político na cidade com otimismo, mas também com preocupação. Sou otimista porque vejo as mudanças acontecendo aqui na cidade. O prefeito Sérgio é extremamente dinâmico, e a administração, como um todo, tem realizado um trabalho positivo, buscando melhorar as condições estruturais da cidade nas áreas administrativa, de obras, educação, saúde e outras. Todos estão vendo o progresso e aplaudindo o que está acontecendo. Isso é um fato”. Mosconi ressaltou que a competência de Sérgio Azevedo no primeiro mandato, quando assumiu uma prefeitura endividada e conseguiu sanar todos os problemas é a maior prova da capacidade do atual prefeito. Lembrou ainda que no meio disto tudo ainda teve uma pandemia e, mesmo assim, o prefeito soube lidar com os acontecimentos.

Mosconi expressa preocupação com a falta de representação política forte para defender os interesses da cidade, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. O ex-deputado enfatiza que essa ausência é sentida, especialmente em momentos como o atual debate no Congresso, onde o governo precisa liberar bilhões de reais em emendas parlamentares para obter apoio. Mosconi destaca que a cidade já teve quatro deputados, dois federais e dois estaduais, além de representantes em Brasília e Belo Horizonte ao longo dos anos, mas atualmente há uma lacuna.

Para recuperar o peso político perdido, Mosconi acredita que é importante que o prefeito Sérgio Azevedo se torne o próximo governador de Minas Gerais. Ele destaca que Sérgio segue a trajetória de grandes gestores que surgiram de experiências semelhantes, como o governador Romeu Zema, que saiu do setor privado para governar Minas Gerais, e outros líderes políticos que tiveram sucesso em cargos municipais antes de assumir posições de destaque em seus estados. “Não temos mais a força política que tínhamos antes. Já tivemos quatro deputados, dois federais e dois estaduais, e ao longo dos anos não tivemos representação tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. Hoje, temos essa lacuna. Então, como podemos recuperar nosso peso político? Fico pensando que não teremos uma eleição para deputado em breve. Portanto, é necessário que Sérgio faça seu sucessor. Embora isso esteja longe de acontecer, gostaríamos de ter um candidato a governador do estado aqui em Poços de Caldas. Considerando que Poços é a maior cidade do Sul de Minas e uma das mais importantes de Minas Gerais, precisamos ter essa influência política o que não temos atualmente. Sérgio seria um excelente candidato a governador. Por quê? Ele segue a trajetória de grandes gestores que temos no Brasil hoje”, disse Mosconi.

Ele destaca que Romeu Zema saiu de sua empresa e se tornou governador de Minas Gerais. O governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul foi prefeito de Pelotas por duas vezes antes de assumir o cargo. A prefeita de Pernambuco, Raquel Lira, foi prefeita de Caruaru e governadora do estado. Tarcísio, em São Paulo, trabalhou nos ministérios com grande êxito antes de se tornar governador. Então, é algo que devemos considerar. “Não estou propondo nenhuma medida precipitada, mas é importante que tenhamos essa lembrança e criemos uma expectativa positiva de que podemos ter um governador de Minas com essas características, um bom gestor como Sérgio, nosso prefeito aqui. É hora de trabalhar o nome dele, não é? Acredito que é o momento de colocar seu nome para ser avaliado e crescer na região e no estado de Minas Gerais”, disse

Mosconi lembrou que Sérgio já conta com um grande prestígio em Minas e precisa tirar proveito disto. “Recentemente, Sérgio foi convidado para fazer a abertura do Congresso dos Municípios em Belo Horizonte. Isso foi um reconhecimento da Associação Mineira dos Municípios pelo seu sucesso como prefeito da cidade. É um momento que estamos vivendo e é importante que todos saibam disso. Ele foi reeleito mesmo enfrentando desafios, como a retenção de recursos do orçamento municipal para pagar dívidas de administrações anteriores e a pandemia. Agora as coisas estão mudando graças à gestão positiva que ele tem realizado. Ele conseguiu economizar, pagar dívidas e investir em melhorias. Se ele tivesse o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, as coisas seriam diferentes.

O Mantiqueira questionou o prefeito Sérgio sobre seu futuro político e o prefeito disse que está focado em concluir bem o mandato. Já o PSDB de Poços entende que é um nome a ser apresentado e avaliado.

