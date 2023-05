A busca por matérias-primas em lugares distantes voltou a entrar na agenda das grandes potências, e nos dias de hoje, um dos minerais mais cobiçados é o lítio. Esse elemento é fundamental para a fabricação de baterias utilizadas em carros elétricos, celulares e diversas outras aplicações. As exigências dos acordos internacionais em prol de uma economia “limpa” têm transformado o lítio em uma estrela dos mercados e um símbolo de poder.

Apesar de termos cada vez mais fontes de energia alternativas, como a solar e a eólica, é importante lembrar que o sol se põe e o vento não sopra eternamente. Nesses momentos, torna-se necessário ter baterias capazes de armazenar a energia gerada. E essas baterias, entre outros elementos, são compostas por lítio.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou recentemente em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a iniciativa Vale do Lítio (Lithium Valley Brazil). Esse projeto tem como objetivo desenvolver cidades nas regiões Nordeste e Norte do estado em torno da cadeia produtiva do lítio.